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فيديو.. انتصارات لقطبي رفح و"الثوار" وخدمات النصيرات وهبوط شباب الزوايدة

الإثنين 27 فبراير 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصارات لقطبي رفح و"الثوار" وخدمات النصيرات وهبوط شباب الزوايدة



غزة / سما /

واصل خدمات رفح تصدره لدوري الدرجة الممتازة، عقب فوزه الثمين على غزة الرياضي (2-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين.

 وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي أنس الشخريت (55)، ومحمد الجرمي (70).

وبهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد "العميد" 19 نقطة في المركز التاسع.

 بيت حانون الرياضي (0) _ شباب رفح (2)

وواصل شباب رفح مطاردة جاره الخدمات، عقب انتصاره الثمين على بيت حانون الرياضي (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي.

وأحرز هدفي "الزعيم" وليد أبو دان (36)، وطارق أبو غنيمة (45).

ورفع الفائز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد "الحوانين" عند 18 نقطة في المركز العاشر.

شباب خانيونس (0) _ شباب الزوايدة (1)

 وهبط شباب الزوايدة للدرجة الأولى رسميا، بعدما خسر أمام شباب خانيونس (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وسجل محمد بشير هدف المباراة الوحيد (47).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الزوايدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

الصداقة (0) _ خدمات النصيرات (1)

وفاز خدمات النصيرات على مضيفه الصداقة (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

ويدين خدمات النصيرات بفوزه إلى خالد النجار الذي سجل هدف المباراة الوحيد (18).

وبهذا الانتصار رفع خدمات النصيرات رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبقي رصيد الصداقة عند 26 نقطة في المركز الخامس.

الهلال (0) _ شباب جباليا (2)

وانتصر شباب جباليا على نظيره الهلال (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

 وسجل هدفي "ثوار الشمال" محمد الملفوح (6)، ومؤمن زيدان من ركلة جزاء (48).

وبهذا الفوز رفع "ثوار الشمال" رصيده إلى 26 في المركز السابع، وتجمد رصيد الهلال عند 26 نقطة أيضا في المركز السادس.

#خدمات رفح

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