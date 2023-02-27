الحركة الأسيرة: قانون الإعدام لا يخيف من خرج طالباً الشهادة أو النصر

رام الله / سما /

قالت الحركة الأسيرة، اليوم الإثنين، "إن قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".

وأضافت الحركة في بيان مقتضب: "إن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة".

وأكدت الحركة أنهم ماضون في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقهم الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون، وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتهم وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتهم.

ودعت الحركة الأسيرة الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسنادهم بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.