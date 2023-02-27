  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل راعي أغنام في المعرجات غرب أريحا

الإثنين 27 فبراير 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، راعي أغنام، في منطقة المعرجات غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت راعي الأغنام محمد سليمان كعابنة (55 عاما) من سكان عرب المليحات غرب أريحا، خلال رعيه أغنامه، وأجبروه على مغادرة المراعي.

ويقطن بمنطقة المعرجات، مئات الفلسطينيين من عرب الكعابنة والمليحات، ممن يعتاشون على تربية الثروة الحيوانية، ويعتمدون على الرعي لتوفير الغذاء للأغنام والماشية، ويصعّد الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام.

#الاحتلال #أريحا

الأكثر قراءة اليوم

حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)

الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

طالع: نص البيان المشترك لقمة العقبة

الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير ونتنياهو يعلقان

ردود فعل إسرائيلية على عملية حوارة

سموتريتش: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد.. بن غفير: ما كان في الأردن "لو كان" يبقى في الأردن

الأخبار الرئيسية

image_processing20230227-291924-mbtvs8

بن غفير يصل بؤرة "أفيتار" في نابلس ويدعو الى التالي ..

الجهاد الاسلامي يرغب في مواجهة مفتوحة.. الأوضاع تتجه لمواجهة عسكرية وصبر حماس قد ينفذ قريبا

1

صور: نابلس تستيقظ على هول الفاجعة والجريمة التي خلفتها اعتداءات المستوطنين المتطرفين ليلاً

20230227090533

محللون إسرائيليون: الضفة ستشتعل بفقدان السيطرة على المستوطنين في حوارة

64601388-7e2f-4493-91b7-915d4c047db6-1677479309-jpg-1677479309.wm

الاحتلال يدفع بتعزيزات و يفرض حصارًا مشددًا على نابلس والشاباك يقيم غرفة قيادة خاصة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية