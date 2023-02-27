وزير الحرب الاسرائيلي : الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا من الضفة والقدس وغزة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، الإثنين، إن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا أمنيًا في الضفة الغربية أو القدس، وحتى من قطاع غزة.

ورجح غالانت خلال وصوله صباحًا، لمنطقة العملية وهجمات المستوطنين في بلدة حوارة أمس، أن تكون الفترة المقبلة معقدة، وأن نشهد أيامًا صعبة، واصفًا عملية إطلاق النار بـ "الوحشية والخطيرة".

وأشار إلى أنه قواته تواصل العمل للوصول لمنفذي العملية الأخيرة بـ "تقديمهم للعدالة إما إلى المحكمة أو المقبرة .. لن نسمح بمواصلة الإرهاب وسنتصرف حسب الضرورة". وفق ما نقله عنه موقع واي نت العبري.

وبين أنه أوعز لقواته بالاستعداد للتعامل مع أي سيناريو، وزيادة القوات والخطوات الدفاعية والهجومية وفق الحاجة لذلك.

وتطرق لهجمات المستوطنين، قائلًا: ". أدعو الجميع إلى الهدوء .. ممنوع تحت أي ظرف من الظروف السماح بأخذ القانون بأيديهم".