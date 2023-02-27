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محكمة الاحتلال ترفض إلغاء قرار هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

الإثنين 27 فبراير 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، تمديد الالتماس الذي قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانت إيف" الحقوقية، لوقف هدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية في بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية ، إن محكمة الاحتلال أخطرت بهدم المدرسة عام 2017، ومنذ ذلك الوقت، يتم متابعة الموضوع قانونيا، من أجل وقف قرار الهدم، لكنها رفضت تمديد الالتماس، وأكدت قرار الهدم خلال جلسة عقدتها الأسبوع الماضي.

وأشار مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر لـ"وفا"، إلى أن المدرسة المستهدفة تتكون من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، ويدرس فيها 66 طالبا وطالبة، وقد تعرضت مرة واحدة للهدم، قبل أن يعاد بناؤها عام 2017، وهي قائمة على أرض تبرع بها مواطنون، وفيها أوراق ثبوتية "طابو".

وأضاف أن بناء المدرسة جاء بناءً على الاحتياج الضروري لسكان منطقة جيب الذيب لمدرسة، لبعد المدارس المحيطة بها وللتسهيل على الطلبة. 

#محكمة الاحتلال #بيت لحم

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