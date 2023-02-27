فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- عملية حوارة: مقتل الأخوين هلل ويجال ينيب من البؤرة الاستيطانية "هار براخا"
- فقدان السيطرة بالكامل ومثيرو الشغب اليهود حرقوا البيوت والسيارات في حوارة بعد اقتحامها
- مقتل فلسطيني وإصابات كثيرة
- المرسل العسكري يوسي يهوشوع: فشل كافة الأجهزة وما حدث في حوارة فشل للشاباك وللجيش والشرطة
- مصدر سياسي كبير: التخوف من الأحداث التي قد تتحول إلى تسونامي
- نتنياهو يعقد منتصف الليلة اجتماعا لتقييم الأوضاع وبن غفير لم يشارك ولم يندد بما حدث في حوارة
- نائب رئيس مجلس الاستيطان دعا إلى محو حوارة عن الخارطة وسموتريش يضع الإعجاب على التغريدة
- رئيس المعارضة لبيد: مليشيات سموتريش تحرق حوارة لإحباط نتائج قمة العقبة لنتنياهو وجالانت
- رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: المخربون الذين يتجولون في حوارة ويحرقون ويهدمون استمدوا الشرعية لإرهابهم من أصدقائهم بالحكومة
* "معاريف":
- مستوطنون يحرقون عشرات البيوت والسيارات في حوارة
- مئات المستوطنين يقتحمون حوارة ويحرقون ومحاولات لعدم فقدان السيطرة
- بن غفير: ما جرى في عمان يبقى هناك
- سموتريش أعلن شخصيا أنه سيراقب البناء بالمستوطنات
- معارضو الإصلاح القضائي سيتظاهرون ويشوشون الحياة احتجاجا على إقرار القوانين
- المستشارة القانونية للحكومة تعارض قانونا يمنع الإطاحة برئيس الحكومة
* "هآرتس":
- فقدان السيطرة: عملية حوارة وما قام به المستوطنون يؤكد وصول المنطقة إلى درجة الغليان
- انتقادات شديدة اللهجة للقيادة الميدانية في حوارة
- الأردن: تم الاتفاق على تجميد الاستيطان لمدة أربعة أشهر
- جنود احتياط في وحدة الأبحاث التابعة للاستخبارات العسكرية لن يخدموا إذا أقرت قوانين إضعاف الجهاز القضائي