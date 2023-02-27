رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- عملية حوارة: مقتل الأخوين هلل ويجال ينيب من البؤرة الاستيطانية "هار براخا"

- فقدان السيطرة بالكامل ومثيرو الشغب اليهود حرقوا البيوت والسيارات في حوارة بعد اقتحامها

- مقتل فلسطيني وإصابات كثيرة

- المرسل العسكري يوسي يهوشوع: فشل كافة الأجهزة وما حدث في حوارة فشل للشاباك وللجيش والشرطة

- مصدر سياسي كبير: التخوف من الأحداث التي قد تتحول إلى تسونامي

- نتنياهو يعقد منتصف الليلة اجتماعا لتقييم الأوضاع وبن غفير لم يشارك ولم يندد بما حدث في حوارة

- نائب رئيس مجلس الاستيطان دعا إلى محو حوارة عن الخارطة وسموتريش يضع الإعجاب على التغريدة

- رئيس المعارضة لبيد: مليشيات سموتريش تحرق حوارة لإحباط نتائج قمة العقبة لنتنياهو وجالانت

- رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: المخربون الذين يتجولون في حوارة ويحرقون ويهدمون استمدوا الشرعية لإرهابهم من أصدقائهم بالحكومة

* "معاريف":

- مستوطنون يحرقون عشرات البيوت والسيارات في حوارة

- مئات المستوطنين يقتحمون حوارة ويحرقون ومحاولات لعدم فقدان السيطرة

- بن غفير: ما جرى في عمان يبقى هناك

- سموتريش أعلن شخصيا أنه سيراقب البناء بالمستوطنات

- معارضو الإصلاح القضائي سيتظاهرون ويشوشون الحياة احتجاجا على إقرار القوانين

- المستشارة القانونية للحكومة تعارض قانونا يمنع الإطاحة برئيس الحكومة

* "هآرتس":

- فقدان السيطرة: عملية حوارة وما قام به المستوطنون يؤكد وصول المنطقة إلى درجة الغليان

- انتقادات شديدة اللهجة للقيادة الميدانية في حوارة

- الأردن: تم الاتفاق على تجميد الاستيطان لمدة أربعة أشهر

- جنود احتياط في وحدة الأبحاث التابعة للاستخبارات العسكرية لن يخدموا إذا أقرت قوانين إضعاف الجهاز القضائي