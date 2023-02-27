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باريس سيضطر لبيع مبابي الصيف القادم في هذه الحالة

الإثنين 27 فبراير 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سيضطر لبيع مبابي الصيف القادم في هذه الحالة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أهمية توجّه باريس سان جيرمان نحو تجديد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال الأسابيع القادم، في ظل الغموض الذي يحيط حول مستقبل اللاعب في الآونة الأخيرة.

وكان مبابي في طريقه لمغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، لكن اللاعب فاجأ الجميع بتجديد عقده حتى عام 2024، مع وجود بند يسمح بالتمديد لسنة إضافية، ويقال أن تفعيل هذا البند يجب أن يكون بموافقة الطرفين.

وواصل كيليان مبابي تقديم أداء رائع مع النادي الباريسي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 29 هدفاً في جميع المسابقات حتى الآن، وصنع 7 أهداف أخرى، مما يعني أنه ساهم بتسجيل 36 هدفاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان مطالب بتجديد عقد كيليان مبابي إن أراد الحفاظ عليه، لأنه سيكون مضطراً لبيعه في الصيف القادم، لكي لا يخسره مجاناً في الصيف التالي.

وأضاف التقرير أنه هناك 4 أشهر متبقية أمام مبابي ليقرر إن كان يريد تفعيل بند التجديد حتى عام 2025، أم يبقي الوضع على ما هو عليه الآن، وهذا القرار سيكون مرتبطاً بمدى جدية ريال مدريد بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

 
#باريس سان جيرمان #مبابي

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