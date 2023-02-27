قرار صادم من ريال مدريد يشير إلى فوز ميسي بجائزة "ذا بيست"

ينتظر الجميع بفارق الصبر الحفل الذي سيقيمه الفيفا للإعلان عن الفائز بجائزة “ذا بيست” التي ستُمنح لأفضل لاعب في عام 2022، ويتنافس عليها الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وسيقيم الفيفا حفلاً في العاصة الفرنسية باريس اليوم الاثنين في تمام الساعة 9 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتضمن الحفل توزيع عدة جوائز من ضمنها أفضل لاعب وحارس ومدرب خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجوم ريال مدريد قرروا عدم حضور الحفل، رغم أنهم ينافسون في عدة جوائز، على رأسهم الثلاثي كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكارلو أنشيلوتي، وذلك لأن الجميع يعرف أن ليونيل ميسي سيتوّج بجائزة “ذا بيست”.

ورغم أن ليونيل ميسي قدّم أسوأ أداء في مسيرته الاحترافية في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، لكنه المرشح الأول للظفر بالجائزة اليوم بفضل تتويجه بلقب كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين، ومن التوقع أن يتفوق على كريم بنزيما في عدد النقاط.

ولا يرى ريال مدريد أي ضرورة لحضور هذا الحفل لأن ميسي هو من سيتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم على حساب بنزيما الذي قدّم موسم تاريخي، كما من الممكن أن يخسر تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس في العالم لمصلحة الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، ومن غير المتوقع أيضاً فوز كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.

لكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل ريال مدريد غير متحمس على الإطلاق لحضور الحفل، فهناك سبب آخر يتمثّل باستبعاد فينيسيوس جونيور من قائمة المرشحين التي ضمت 26 لاعباً للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2022.

وتعتقد آس أن فينيسيوس تعرّض لظلم كبير باستبعاده من قائمة المرشحين رغم المستوى الرائع الذي ظهر عليه في الموسم الماضي والموسم الحالي أيضاً، وتفضيل عليه لاعبين مثل نيمار وكريستيانو رونالدو اللذان لم يقدما مستوى يرتقي لوضعهم في القائمة.