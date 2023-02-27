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تصريح ناري من تشافي عقب خسارة برشلونة القاسية أمام ألميريا - سما الإخبارية

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تصريح ناري من تشافي عقب خسارة برشلونة القاسية أمام ألميريا

الإثنين 27 فبراير 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح ناري من تشافي عقب خسارة برشلونة القاسية أمام ألميريا



وكالات / سما /

عبّر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن غضبه الشديد عقب خسارة البلاوجرانا أمام ألميريا، مشيراً إلى أنها أسوأ مباراة لعبها الفريق هذا الموسم.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام مضيفه ألميريا بهدفٍ نظيف ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتحدث تشافي هيرنانديز في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء المباراة قائلاً “غاضب للغاية. لعبنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم. لقد افتقرنا إلى الحدة والإيقاع. لم يكن لدينا الرغبة لتحقيق الفوز”.

وأضاف “إنه يوم صعب، ولكن ما زلنا ننافس على اللقب. لقد كان الفريق متعباً بعض الشيء لهذا قمنا بالمداورة. اليوم فقدنا فرصة ذهبية للانفراد أكثر بالصدارة”.

وتابع “لقد جربنا كل شيء. لقد لعبنا بتشكيلة 3 – 4 – 3 مع أراوخو في المقدمة. لقد دافع ألميريا بشكلٍ جيد للغاية. لقد كان لدينا بعض الفرص من العرضيات ولكنها لم تكن واضحة. لم يكن يوماً جيداً بالنسبة لنا”.

وأكمل “لقد فشلنا. أعتذر للجماهير. فقدنا فرصة ذهبية. الآن نريد تغيير الوضع إذا كنا نريد الفوز بلقبي الدوري والكأس”.

#تشافي #برشلونة #ألميريا #الدوري الإسباني

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