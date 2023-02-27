فيديو.. مانشستر يونايتد يتوج بكأس كاراباو عقب انتصاره المستحق على نيوكاسل

توّج مانشستر يونايتد بلقب كأس كاراباو لموسم 2022 – 2023 عقب انتصاره المستحق على نيوكاسل يونايتد في النهائي الذي جمع الفريقين مساء يوم الأحد.
ونجح المدرب الهولندي إريك تين هاج صاحب 53 عاماً في التتويج بأول ألقابه مع مانشستر يونايتد بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق هذا الموسم.
وافتتح البرازيلي المميز كاسيميرو باب التسجيل لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بصناعة من الإنجليزي لوك شاو.
وقبل انتهاء الشوط الأول بست دقائق، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدفه الثاني بمرمى نيوكاسل يونايتد عبر المدافع الهولندي بوتمان بالخطأ في مرماه.
وحاول نيوكاسل يونايتد العودة بنتيجة اللقاء في شوط المباراة الثاني، ولكن دفاعات مانشستر يونايتد نجحت في التصدي لمحاولات رجال المدرب إيدي هاو لينتهي اللقاء ويتوج مانشستر يونايتد بلقبه الأول في عهد المدرب المميز تين هاج.