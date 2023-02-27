فيديو.. مانشستر يونايتد يتوج بكأس كاراباو عقب انتصاره المستحق على نيوكاسل

توّج مانشستر يونايتد بلقب كأس كاراباو لموسم 2022 – 2023 عقب انتصاره المستحق على نيوكاسل يونايتد في النهائي الذي جمع الفريقين مساء يوم الأحد.

ونجح المدرب الهولندي إريك تين هاج صاحب 53 عاماً في التتويج بأول ألقابه مع مانشستر يونايتد بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق هذا الموسم.

وافتتح البرازيلي المميز كاسيميرو باب التسجيل لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بصناعة من الإنجليزي لوك شاو.