فيديو.. برشلونة يتعثر أمام ألميريا بهزيمة صادمة في الدوري الإسباني

تلقى فريق برشلونة هزيمة غير مُتوقعة على يد فريق ألميريا المُجتهد بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ألميريا قد بدأ عن طريق نجم أصحاب الأرض البلال توريه بعد تمريرة بينية من خلف الخط الدفاعي للفريق الكتالوني في الدقيقة 24.

وبدا هجوم برشلونة بعيداً كل البعد عن مستواه، وفشل الفريق في تشكيل تهديد حقيقي على مرمى فريق أصحاب الأرض الذي حافظ على تماسكه حتى النهاية.

واقترب مُدافع برشلونة رونالد أراوخو من هز شباك ألميريا في كرتين بالرأس، ولكن الحظ أدار ظهره له لينتهي اللقاء بفوزٍ تاريخي لنادي ألميريا بهدفٍ دون رد.

وقدم ألميريا خدمة لمُنافس برشلونة على لقب الدوري الإسباني ريال مدريد، حيث يحتل الكتلان الصدارة برصيد 59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 52 نقطة، ويحتل ألميريا المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد فالنسيا على أرض كامب نو يوم الأحد المُقبل، فيما سيستضيف ألميريا مُنافسه فياريال يوم السبت.