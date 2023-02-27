  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يتعثر أمام ألميريا بهزيمة صادمة في الدوري الإسباني

الإثنين 27 فبراير 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يتعثر أمام ألميريا بهزيمة صادمة في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

تلقى فريق برشلونة هزيمة غير مُتوقعة على يد فريق ألميريا المُجتهد بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ألميريا قد بدأ عن طريق نجم أصحاب الأرض البلال توريه بعد تمريرة بينية من خلف الخط الدفاعي للفريق الكتالوني في الدقيقة 24.

وبدا هجوم برشلونة بعيداً كل البعد عن مستواه، وفشل الفريق في تشكيل تهديد حقيقي على مرمى فريق أصحاب الأرض الذي حافظ على تماسكه حتى النهاية.

واقترب مُدافع برشلونة رونالد أراوخو من هز شباك ألميريا في كرتين بالرأس، ولكن الحظ أدار ظهره له لينتهي اللقاء بفوزٍ تاريخي لنادي ألميريا بهدفٍ دون رد.

وقدم ألميريا خدمة لمُنافس برشلونة على لقب الدوري الإسباني ريال مدريد، حيث يحتل الكتلان الصدارة برصيد 59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 52 نقطة، ويحتل ألميريا المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد فالنسيا على أرض كامب نو يوم الأحد المُقبل، فيما سيستضيف ألميريا مُنافسه فياريال يوم السبت.

#برشلونة #الدوري الإسباني #ألميريا

الأكثر قراءة اليوم

حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)

الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

طالع: نص البيان المشترك لقمة العقبة

الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير ونتنياهو يعلقان

ردود فعل إسرائيلية على عملية حوارة

سموتريتش: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد.. بن غفير: ما كان في الأردن "لو كان" يبقى في الأردن

الأخبار الرئيسية

image_processing20230227-291924-mbtvs8

بن غفير يصل بؤرة "أفيتار" في نابلس ويدعو الى التالي ..

الجهاد الاسلامي يرغب في مواجهة مفتوحة.. الأوضاع تتجه لمواجهة عسكرية وصبر حماس قد ينفذ قريبا

1

صور: نابلس تستيقظ على هول الفاجعة والجريمة التي خلفتها اعتداءات المستوطنين المتطرفين ليلاً

20230227090533

محللون إسرائيليون: الضفة ستشتعل بفقدان السيطرة على المستوطنين في حوارة

64601388-7e2f-4493-91b7-915d4c047db6-1677479309-jpg-1677479309.wm

الاحتلال يدفع بتعزيزات و يفرض حصارًا مشددًا على نابلس والشاباك يقيم غرفة قيادة خاصة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية