ابو هولي يطالب الاونروا بزيادة موازنتها لمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا

بيروت / وكالات/

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد ابو هولي الدول المانحة والممولة للأونروا الى الاستجابة العاجلة لنداء طوارئ لبنان وسوريا والذي يقدر 436.7 مليون دولار لتمكين الاونروا من تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لافتا الى ان التدهور المعيشي في المخيمات اللبنانية والسوريا يعود الى ضعف الاستجابة للنداء الطارئ التي لم تتجاوز استجابة المانحين له الى 37% .

وأكد د. ابو هولي في ختام زيارته للمخيمات الفلسطينية في لبنان على رأس وفد بوجود تنسيق مشترك مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطينيين للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين الخدمات في المخيمات الفلسطينية .

واضاف ان لبنان الشقيق يعاني من ازمات اقتصادية متتابعة اثرت وبشكل مباشر على اللاجئين الفلسطينيين كما تأثر منها اللبنانيين وانعكست على اوضاعهم المعيشية التي اصبحت توصف بالصعبة للغاية لافتاً الى ان 93% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقدان الكهرباء ونقص في المياه الصالحة الشرب .

وطالب د. ابو هولي وكالة الغوث الدولية " اونروا" بزيادة موازناتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينية في لبنان وسوريا ورفع قيمة المساعدات النقدية الطارئة لتغطي احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لبنان وسوريا لافتاً الى ان المساعدات النقدية التي تقدمها الاونروا للاجئين الفلسطينيين فقدت قوتها الشرائية نتيجة ارتفاع اسعار السلع واصبح اللاجئين غير قادرين على تامين احتياجاتهم الاساسية بما في ذلك العلاج والماوزت للتدفئة والذي ادى الى اتساع دائرة الفقر وتفاقمها.

وأكد على ضرورة ان تتحمل الاونروا مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والاسراع في معالجة مشاكل المخيمات وتخصيص موازنات مالية لاستكمال اعادة اعمار مخيم نهر البارد وصرف التعويضات للاجئين الفلسطينيين في المخيم الجديد وشمولهم في عملية اعادة الاعمار التي تسير ببطء شديد وكذلك اعادة اعمار مخيم اليرموك لافتاً الى وجود 910 اسرة لاجئ من مخيم نهر البارد لا تزال نازحة لم تعود بعد الى المخيم ويندرجون ضمن الاسر الاشد فقراً .

ودعا د. ابو هولي الأونروا الى ايجاد حلول عملية وسريعة لترميم وصيانة آلاف البيوت في المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي باتت تشكل خطراً على حياة اللاجئين الفلسطينيين داعياً الاونروا الى وضع خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المخيمات والحد منها .

وتفقد وفد دائرة شؤون اللاجئين المخيمات الفلسطينية في لبنان واطلع على سير عمل المشاريع التي تنفذها الدائرة في المخيمات واستمع الى احتياجاتهم اللاجئين ومشاكلهم، واجتمع على هامش الزيارة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وامناء سر اللجان الشعبية في المخيمات، ومع اتحادات ومؤسسات مجتمعية ناشطة كما جال الوفد الجامعة الأمريكية بلبنان والاطلاع على مركز ابحاث اللاجئين الفلسطينيين .

وضم الوفد المرافق مع د. ابو هولي كل من وكيل دائرة شؤون اللاجئين انور حمام ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك ومدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ومدير الادارة العامة للشؤون المالية على صوافطة.