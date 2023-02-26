"الشعائر": سنوقف إنتاج "شجاعة أبو لؤلؤة" لو حجبت MBC مسلسل "معاوية"

بغداد/ وكالات/

أعلنت قناة الشعائر الفضائية عن إنتاج فيلم "شجاعة أبو لؤلؤة النهاوندي".

وفي منشور عبر الحساب الرسمي للقناة على Facebook تم الكشف عن تفاصيل الفيلم: قناة الشعائر الفضائية تستعد لإطلاق أكبر إنتاج إسلامي تاريخي لهذا العام باسم "شجاعة أبو لؤلؤة النهاوندي".

وتابع: الفيلم يشارك فيه عدد كبير من الممثلين والفنانين من العراق وسوريا ولبنان وإيران.

وطالبت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قناة "الشعائر" الفضائية طالبتهم بعدم عرض الفيلم وجاء في الخطاب: استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات لتنظيم قطاع الإعلام في جمهورية العراق، وبعد الرصد والمتابعة وورود العديد من الشكاوي المجتمعية إلى الهيئة بخصوص نية قناتكم بث أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية، ومنعا لحدوث أي سجال مذهبي خاصة في شهر رمضان المبارك توجه هيئة الإعلام والاتصالات قناتكم بعدم بث أي عمل فني من شأنه إذكاء السجال والجدل المذهبي حفاظا على أجواء الشهر الكريم واستقرار البلاد والسلم المجتمعي.

وردت قناة الشعائر في خطاب رسمي جاء فيه: استنادا إلى كتابكم المتضمن توجيه هيئتكم الموقرة بعدم بث أعمال فنية من شأنها إذكاء السجال والجدل المذهبي، بصدده تود قناة الشعائر الفضائية إعلامكم بأنها كانت ولا زالت ملتزمة بتطبيق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي ولا سيما ما تم ذكره في كتابكم، ولا توجد لديها أي نية لبث أعمال فنية تتضمن الانتقاص أو تشويه المعتقدات الدينية للطوائف الأخرى غير ما يذكر في التاريخ الإسلامي الصحيح وما تنص عليه الكتب الإسلامية المعتبرة الصادرة والموثوقة من قبل المرجعية الدينية الرشيدة، وإننا سوف نلتزم بعدم بث فيلم "شجاعة أبو لؤلؤة" الذي روجنا إليه في وقت سابق احتراما وتقديرا لقرار هيئة الإعلام والاتصالات، بمقابل التزام قناة mbc بعدم بث مسلسل "معاوية" والذي ينتقص من المعتقدات الدينية لطائفة كبيرة من المسلمين لاسيما مع الرفض الديني والشعبي لعرض هذا المسلسل.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية طالبت قناة mbc MBC العراق الفضائية بعدم عرض مسلسل "معاوية" الذي أعلنت مجموعة mbc عن إنتاجه.

ومسلسل "معاوية" بطولة لجين إسماعيل "معاوية بن أبي سفيان"، إياد نصار "علي بن أبي طالب"، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة "هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان"، وائل شرف "عمرو بن العاص"، يزن خليل "عتبة بن أبي سفيان"، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، أسماء جلال " زوجة معاوية"،أيمن زيدان، سامر المصري، محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، ومن تأليف خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.