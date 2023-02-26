  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية الفلسطينية: نتابع مأساة غرق القارب قبالة السواحل الإيطالية

الإثنين 27 فبراير 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: نتابع مأساة غرق القارب قبالة السواحل الإيطالية



رام الله / سما /

 قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، الإثنين، إن سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا تتابع مأساة غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية مع السلطات المختصة، للتأكد إن كان على متنه أي من مواطنينا.

وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة أن المعلومات الأولية المتوفرة من شرطة صقلية تفيد العشرات من المهاجرين الذين كانوا على متنه في عداد الغرقى والمفقودين، وأن الشرطة الإيطالية أنقذت العشرات أيضاً. 

وتواصل السفارة متابعاتها للتأكد من جنسيات الغرقى والمفقودين والحصول على معلومات مؤكدة بشأنهم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

طالع: نص البيان المشترك لقمة العقبة

الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير ونتنياهو يعلقان

ردود فعل إسرائيلية على عملية حوارة

سموتريتش: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد.. بن غفير: ما كان في الأردن "لو كان" يبقى في الأردن

تفاهمات أمنية في "قمة العقبة".. نتنياهو وهنغبي: الاستيطان سيستمر

الأخبار الرئيسية

1

صور: نابلس تستيقظ على هول الفاجعة والجريمة التي خلفتها اعتداءات المستوطنين المتطرفين ليلاً

20230227090533

محللون إسرائيليون: الضفة ستشتعل بفقدان السيطرة على المستوطنين في حوارة

64601388-7e2f-4493-91b7-915d4c047db6-1677479309-jpg-1677479309.wm

الاحتلال يدفع بتعزيزات و يفرض حصارًا مشددًا على نابلس والشاباك يقيم غرفة قيادة خاصة

20230226111850

كيف علق المسؤولون الإسرائيليون على إرهاب المستوطنين في حوارة؟

photo_2023-02-26_18-49-28

حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية