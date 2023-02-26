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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

الإثنين 27 فبراير 2023 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن 10 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن حالة وفاة و7 إصابات، إصابة بجروح خطيرة وإصابتان متوسطة، و4 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 11 مركبة ومكونات الطريق.

وكانت شرطة المرور بغزة قد أعلنت أمس وفاة الشاب محمد عمر محمد حسين (24 عامًا) من سكان مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، جراء صدمه من قبل مركبة من نوع "اسكودا"حادث دهس في شارع صلاح الدين بالقرب من مفترق "سكر" بمخيم البريج في المحافظة الوسطى، مشيرةً إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب في الحادث، وحجز المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

#المرور بغزة #حوادث السير

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