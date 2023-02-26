رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة 100 آخرين، وإحراق منازل المواطنين ومركباتهم في اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق عدة من الضفة الغربية.

كما أبرزت الصحف، البيان الصادر عن الاجتماع الخماسي الذي عقد في مدينة العقبة، كذلك مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة: هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف لتدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة

- "التعاون الإسلامي" تعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني

- شهيد وإصابات وإحراق منازل ومنشآت ومركبات في عدوان متواصل للمستوطنين على حوارة وبلدات وقرى جنوب نابلس والخليل

- "فتح" تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين

- وفد فلسطين للاجتماع الخماسي يقدم تقريرا للرئيس حول المداولات والموضوعات التي تم بحثها والنتائج التي تم التوصل إليها

- اشتية: جرائم المستوطنين في حوارة وزعترة والقرى المجاورة توجب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية لشعبنا

- حكومة الاحتلال تصادق على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين

* "الأيام":

- شهيد و100 جريح وإحراق منازل ومركبات في حرب المستوطنين على قرى نابلس

- مقتل مستوطنين إسرائيليين خلال عملية إطـلاق نـار في حـوارة، والبحث عن المنفذ

- لقاء العقبة: تعهدات بخفض التصعيد ووقف الإجراءات الأحادية 3-5 أشهر

- المستوطنـون ينفـذون سلسلـة اعتداءات ليلية في مناطق عدة

- إصـابـات خـلال الـتـصـدي لاقـتـحـامـات واعتداءات المستوطنين في مناطق عدة

- الأسرى يواصلـون العصيـان ضد إدارة السجون لليوم الثالث عشر

- وزيـر الخـارجـيـة الـمصـري يزور سورية وتركيا اليوم

- حكومـة الاحتلال تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات

* "القدس":

- شهيد وعشرات الجرحى وإحراق منازل ومركبات في حوارة

- الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين

- اشتية: جرائم المستوطنين توجب تدخلا دوليا عاجلا

- في اليوم الثالث عشر من العصيان الجماعي.. الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية

- إسرائيل تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى