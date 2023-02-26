دغلس: المستوطنون تسببوا بإحراق وتكسير 30 منزلًا و15 مركبة في حوارة

رام الله / سما /

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، صباح الإثنين، إن نحو 30 منزلًا تم إحراقهم وتكسيرهم من قبل المستوطنين الذين هاجموا بلدة حوارة الليلة الماضية.

وبين دغلس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه تم إحراق 15 مركبة، إلى جانب مشطب مركبات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 300 حالة اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبيلة جنوب نابلس، ما تسبب بإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الأقطش.

ولفت إلى أنه تم إحراق بركس وحظيرة أغنام و3 مركبات في بورين، كما تم إحراق منزل وخزان مياه في عصيرة القبيلة، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.