  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دغلس: المستوطنون تسببوا بإحراق وتكسير 30 منزلًا و15 مركبة في حوارة

الإثنين 27 فبراير 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دغلس: المستوطنون تسببوا بإحراق وتكسير 30 منزلًا و15 مركبة في حوارة



رام الله / سما /

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، صباح الإثنين، إن نحو 30 منزلًا تم إحراقهم وتكسيرهم من قبل المستوطنين الذين هاجموا بلدة حوارة الليلة الماضية.

وبين دغلس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه تم إحراق 15 مركبة، إلى جانب مشطب مركبات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 300 حالة اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبيلة جنوب نابلس، ما تسبب بإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الأقطش.

ولفت إلى أنه تم إحراق بركس وحظيرة أغنام و3 مركبات في بورين، كما تم إحراق منزل وخزان مياه في عصيرة القبيلة، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

طالع: نص البيان المشترك لقمة العقبة

الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير ونتنياهو يعلقان

ردود فعل إسرائيلية على عملية حوارة

سموتريتش: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد.. بن غفير: ما كان في الأردن "لو كان" يبقى في الأردن

تفاهمات أمنية في "قمة العقبة".. نتنياهو وهنغبي: الاستيطان سيستمر

الأخبار الرئيسية

64601388-7e2f-4493-91b7-915d4c047db6-1677479309-jpg-1677479309.wm

الاحتلال يدفع بتعزيزات و يفرض حصارًا مشددًا على نابلس والشاباك يقيم غرفة قيادة خاصة

20230226111850

كيف علق المسؤولون الإسرائيليون على إرهاب المستوطنين في حوارة؟

photo_2023-02-26_18-49-28

حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)

photo_2023-02-26_22-24-28

نصرةً لحوارة.. مسيرات في غزة واستنفار على السياج بـ"الإرباك الليلي" (صور وفيديو)

تفاهمات أمنية في "قمة العقبة".. نتنياهو وهنغبي: الاستيطان سيستمر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية