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الإدارة الأميركية تدين عملية نابلس و"عنف المستوطنين"

الإثنين 27 فبراير 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإدارة الأميركية تدين عملية نابلس و"عنف المستوطنين"



القدس المحتلة / سما /

 أدانت الإدارة الأميركية، ما أسمته ب"الإرهاب الفلسطيني" و "عنف المستوطنين" في بيان واحد صدر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس.


وقال البيان ا:"ندين العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي قتل اثنين من الإسرائيليين، والمستوطنين، مما أدى إلى قتل فلسطيني وأوقع أكثر من 100 إصابة (بين الفلسطينيين) إلى جانب تدمير الممتلكات (الفلسطينية) بشكل واسع".

وأضاف برايس في بيانه "تؤكد هذه التطورات على ضرورة إلغاء التوترات على الفور بالكلمات والأفعال" واعدا أنه "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الإقليميين في سبيل استعادة الهدوء".

وكان قد قتل مستوطنان، ظهر الأحد، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مقاوم فلسطيني قرب بلدة حوارة في نابلس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المصابان لفظا أنفاسهما الأخيرة  خلال نقلهما للعلاج، مشيرة إلى أن شاب فلسطيني نفذ العملية بإطلاق النار على مركبة كانا على متنها. وذكرت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذ العملية.

وشن قطعان المستوطنين هجمات متعددة على المواطنين الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 300 مواطن، واعتقل مواطنين اثنين خلال اعتداءات للمستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ، فإن الشاب سامح حمدلله أقطش (37 عاماً)، استشهد متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة.

وبحسب الهلال الأحمر، أصيب 390 مواطناً من بينهم 250 بالاختناق، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة وقرية زعترة جنوب نابلس.

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