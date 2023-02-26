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المخابرات الأمريكية تفجر مفاجأة: رئيس الصين أمر الجيش بالاستعداد لغزو تايوان

الإثنين 27 فبراير 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات الأمريكية تفجر مفاجأة: رئيس الصين أمر الجيش بالاستعداد لغزو تايوان



وكالات

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمر الجيش الصيني بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027.

وأوضح بيرنز، أن أمريكا يجب أن تأخذ رغبة “شي جين بينج” في السيطرة على تايوان بجدية بالغة؛ حتى وإن لم يكن الصراع العسكري هو النتيجة الحتمية لذلك.

وأضاف: "نحن نعلم أن الرئيس شي جين بينج أصدر تعليماته لجيش التحرير الشعبي، بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، لكن هذا لا يعني أنه قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر".وتابع قائلا: "أعتقد أن حكمنا على الأقل، أن الرئيس شي، وقيادته العسكرية، لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية نجاح ذلك الغزو"

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