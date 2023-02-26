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تواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 27 فبراير 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، لطيفا ومعتدلا في المناطق الجبلية، ودافئا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يستمر الجو لطيفا ومعتدلا بشكل عام في المناطق الجبلية، ودافئا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو دافئا إلى حار نسبيا في معظم المناطق، وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقبل، حارا نسبيا وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من انخفاض مدى الرؤيا الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب.

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