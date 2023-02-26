لابيد: ميليشيات سموتريتش شرعت في حرق حوارة لنسف قمة العقبة

القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ما سماها "ميليشيات سموتريتش" بالشروع في حرق بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية لنسف "قمة العقبة" الأمنية، التي خصصت لوقف التصعيد.



وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "شرعت ميليشيات سموتريتش في حرق حوارة لنسف قمة نتنياهو وغالانت في العقبة. هذه الحكومة تشكل خطرا على أمن إسرائيل".

وشن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة مساء اليوم الأحد، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.



وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرم فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.