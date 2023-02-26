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"فتح" تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين

الأحد 26 فبراير 2023 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين



رام الله/سما/

- دعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، كوادر الحركة ومناضليها إلى التصدّي لاعتداءات عصابات المستوطنين على شعبنا، مؤكّدة أنّها لن تتوانى عن دورها التاريخيّ والوطنيّ بالدفاع عن شعبنا وحقوقه.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، أنّ الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال سيجابه بصمود شعبنا ومقاومته المشروعة.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين الهمجيّة، والتي تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال؛ هي تعبير عن النهج  الدمويّ لحكومات الاحتلال المتعاقبة، مُحمّلة حكومة الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن مآلات التصعيد الممنهج بحقّ شعبنا.

وحيّت حركة "فتح" شعبنا الفلسطينيّ الذي يدافع عن أرضه ومدنه وقراه ومخيّماته، مردفة أنّ شعبنا الذي برهن على التصاقه بأرضه ووجوده الأزليّ عليها؛ سيجهض المشروع الصهيونيّ- الاستعماريّ، وينتزع حقوقه التاريخيّة، وفي مقدمتها، إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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#فتح

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