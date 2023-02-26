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حماس تحذّر قادة الاحتلال من مغبّة إطلاق يد مستوطنيه ضدّ أبناء شعبنا بالضفة

الأحد 26 فبراير 2023 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذّر قادة الاحتلال من مغبّة إطلاق يد مستوطنيه ضدّ أبناء شعبنا بالضفة



غزة/سما/

حذّرت حركة حماس، مساء اليوم، قادة الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية من مغبّة وتداعيات إطلاق يد مستوطنيه المجرمة ضدّ أبناء شعبنا في بلدة حوارة وعصيرة القبلية في الضفة الغربية المحتلة، بالعربدة والإجرام وحرق منازل الأهالي الآمنين.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي أنَّ إرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة الذعر والخوف التي تسيطر عليهم بفعل صمود شعبنا وبطولة شبابنا الثائر في عموم الضفة المحتلة.

ودعا قاسم أبناء شعبنا البطل في بلدة حوارة وعصيرة القبلية ومحيطهما وعموم أهلنا في الضفة المحتلة إلى هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم، وتتصدّى لإجرام وعربدة المستوطنين.

وأشار إلى أن هذه الحكومة الفاشية والمتطرّفون الصهاينة لن يردعهم إلا المزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، حتى دحرهم عن مقدساتنا وأرضنا التاريخية.

#حماس

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