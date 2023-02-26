حوارة تحترق.. أكثر من 100 إصابة في اعتداءت المستوطنين على بلدات وقرى نابلس (صور وفيديو)

نابلس/سما/

أصيب شاب فلسطيني طعنا، وآخر من جرّاء ضربه بقضيب حديديّ، وتعرّض ثالث لجراح خطيرة إثر إصابته بالرأس، بالإضافة إلى إصابة نحو 100 آخرين بحالات اختناق؛ كما أُحرقت منازل ومنشآت ومركبات، مساء اليوم الأحد، في هجوم للمستوطنين على بلدات وقرى حوارة وبورين وقريوت، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك فيما أعلن المشاركون في اللقاء "الأمني السياسي" الذي عُقد اليوم، الأحد، في مدينة العقبة الأردنية، عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما"، وضرورة "الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، بحسب ما جاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الأردنية ("بترا"). وذلك بعد وقت وجيز من عملية إطلاق نار نُفِّذت في حوارة، بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنيْن، أحدهما جندي.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على المواطن معتز أنيس الديك في بلدة حوارة، ما أدى لإصابته بجروح طعنا، نُقل إثرها إلى طوارئ ابن سينا ووُصفت حالته بالمستقرة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بـ"إصابة مواطن بطعنات على يد مستوطنين في حوارة، وتمّ نقله إلى طوارئ (مشفى) ابن سينا لتلقي العلاج".



ولاحقا، أكدت الجمعية أن طواقمها "تعاملت في حوارة إلى الآن مع 98 إصابة"، موضحة أن الإصابات المسجّلة جاءت كالآتي: "1طعن بساكاكين، 1 اعتداء بقضيب حديد نقل إلى النقطه الطبية في حوارة، 1حالة إغماء مريض سكري، 95 حالة اختناق بالغاز في حوارة".

وشددت الجمعية على أن طواقمها "مُنعت من الدخول إلى منطقة حوارة"، مشيرة إلى أنه تمّ "الاعتداء على 3سيارات اسعاف واحدة منهم تابعة للهلال تسببت بأضرار بالهيكل".

وقالت إن "سيارة إسعاف ’الهلال’ مُنعت من الوصول إلى منزل به حالات اختناق في حوارة".

وأصيب ضابطان من طاقم دفاع مدني بورين، مساء اليوم الأحد، خلال هجوم للمستوطنين على مركبة الدفاع المدني، قرب دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد الضابط مأمون البوريني، بأنهم تلقوا طلب نجدة لإطفاء حريق اندلع في أحد المنازل خلال هجوم للمستوطنين في حوارة، وعندما وصلوا موقع المنزل قرب دوار سلمان الفارسي، هاجمهم نحو 50 مستوطنا بالحجارة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مركبات الدفاع المدني بوجود جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة ضابطين وتحطيم زجاج مركبة.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا منازل في البلدة تعود للمواطنين: رؤوف أبو هنية أبو رشاد، وعبد الله الحواري، وإسماعيل غالب الديك، ونورس عودة، إضافة إلى إحراق مركبة و"بركس"، كما حطم المستوطنون منازل محمد خالد عودة، وأنيس الديك، وشادي أبو سبتة.



وذكر أن المستوطنين هاجموا أيضا قرية قريوت، خاصة الأحياء القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين، كما هاجموا بلدة بورين جنوب نابلس.

وأُصيب شاب برضوض، مساء اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليه في حوارة. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت شابا اعتدى عليه مستوطنون إلى النقطة الطبية في بلدية حوارة.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر"، أن أحد طواقمها "نقل شابا نتيجة ضربة بقضيب حديدي في حوارة من قبل مستوطنين إلى النقطه الطبية في بلدية حوارة".

من جهته، أكد دغلس، أن اعتداءات المستوطنين في حوارة طالت مواطنين ومنازلهم، وعددا من المركبات.

ودعا دغلس المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتفعيل لجان الحراسة، خاصة في البلدات المحاذية للمستوطنات.

وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا الجهة الجنوبية من القرية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع.

وأغلق مستوطنون يغلقون مدخل قرية ياسوف بالقرب من مستوطنة تفوح ويعتدون على المركبات الفلسطينية



وهاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات المواطنين عند مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت، بعد أن أغلقوه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.

كما أكدت جمعية "الهلال الاحمر"، "الاعتداء على سيارتَي إسعاف ’بلسم’ من قبل المستوطنين في حوارة أثناء نقل طفل أربع شهور إلى (مشفى) المقاصد".

كما أصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال، شمال رام الله.



وقال مدير "مركز 24 الطبي" في بيرزيت، باسم بواطنة، إن ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وصلوا المركز مصابين برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم وتحطيم مركبتهم، عند أطراف قرية جيبيا شمال رام الله، بعد أن ضلوا طريقهم، مشيرا إلى أن إصاباتهم طفيفة.

وفي سياق ذي صلة، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مركبة وجرارين زراعيين من خربة حمصة التحتا، بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال ومستوطنين اقتحموا الخربة وحاصروا خيام المواطنين لساعات، قبل أن يستولوا على مركبة وجرارين زراعيين للمواطن فضل أبو سيف وشقيقه.

واعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأحد، على مواطنة وأطفالها في مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها وشقيقها.

وقال الناشط عارف جابر، إن المستوطنين اعتدوا على مواطنة وأطفالها قرب الحاجز العسكري في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، خلال وجود قوات الاحتلال في المنطقة.

وأضاف جابر أن قوات الاحتلال المتواجدة بالمكان أطلقت الأعيرة النارية، واعتقلت زوج المواطنة عبد الحكيم محمد أبو رميلة، وشقيقها عبد الرحمن نايف جابر، خلال محاولتهما إنقاذ العائلة من هجمات المستوطنين.