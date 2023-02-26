سموتريتش: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد.. وبن غفير: ما كان في الأردن يبقى في الأردن

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يتوقف ولو ليوم واحد، وتأتي سموتريتش عقب انتهاء القمة الأمنية التي عقدت في العقبة بحضور مصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والأردن المستضيفة للقمة الأمنية.

وبحسب موقع 0404 العبري، فإنه تم الاتفاق خلال القمة التي تم عقدها في الأردن على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر بموافقة إسرائيل

وردا على ذلك عقب سموتريتش على التقارير، وقال: "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو حتى ليوم واحد ، هذا اختصاصي".

وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق الضفة الغربية دون أي قيود وسنؤكد على ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء".

وتعقيباً على قمة العقبة قال وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير: "ما كان في الأردن (لو كان) سيبقى في الأردن".

وعلق وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس على تصريحات سموتريتش قائلا: "إما أنها حكومة فوضى تامة، أو أن سموتريش ليس له سلطة فيها.

وبدوره انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصريحات سموتريتش قائلا: "دولة ترسل وفداً رسمياً على أعلى مستوى إلى قمة برعاية أمريكية، وتتوصل إلى اتفاق ثم يغرد وزراء كبار في الحكومة ضد هذا الاتفاق - هذه ليست حكومة هذا فوضى كبيرة".

وصرح رئيس الكنيست السابق ميكي ليفي: "هذه ليست حكومة، هذه روضة أطفال"