سموتريتش يدعو إلى قصف الضفة بالدبابات والمروحيات

القدس المحتلة/سما/

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإعادة الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة الأمنية بالأردن على الفور، داعيا إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.



وقال سموتريتش في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إعادة الوفد الإسرائيلي من العقبة على الفور".

وأضاف سموتريتش: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل مستوطنان إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.



ومنذ بداية العام الحالي، قتل 13 إسرائيليا في عمليات اطلاق نار بالضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.