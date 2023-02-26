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وزير الثقافة يسلم جائزة فلسطين لعدد من المبدعين

الأحد 26 فبراير 2023 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة يسلم جائزة فلسطين لعدد من المبدعين



رام الله/سما/

 نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلم وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، شهادات ودروع جائزة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، لعدد من المبدعين.

وتسلم الروائي الأديب وليد سيف جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال الشعرية والروائية والدرامية لعام 2022، والفنان المسرحي غنام صابر غنام جائزة فلسطين للفنون، والروائية نسمة العكلوك جائزة فلسطين للمبدعين، كما مُنح الفنان التشكيلي محمد نصر الله جائزة فلسطين للفنون، فيما مُنح الفنان التشكيلي محمد الجالوس جائزة فلسطين عن الفن التشكيلي.

وأكد أبو سيف اهتمام القيادة الفلسطينية بالثقافة والفنون، مشيرا إلى أن هذه الجائزة أسمى جائزة تمنحها دولة فلسطين، وتهدف إلى تشجيع المبدعين، وتحديدا الشباب، للاستمرار في تميزهم، وتقديم المزيد من الأعمال الفنية والدرامية والروائية.

وبين أن الجائزة سيادية تُمنح بقرار من الرئيس، حيث ينسب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاختيار الأعمال التي تستوجب التكريم، في خمسة قطاعات، هي: الآداب، والفنون، والشباب، والعلوم الإنسانية، والرواية.

بدورها، ثمنت الروائية العكلوك، الجهود التي بذلتها وزارة الثقافة في دعم وتكريم كل من ساهم في إغناء الأدب الفلسطيني.

#وزير الثقافة #عاطف ابو سيف

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