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رام الله: الاحتلال يعتقل 3 شبان ومستوطنون يعتدون على مواطنين

الأحد 26 فبراير 2023 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الاحتلال يعتقل 3 شبان ومستوطنون يعتدون على مواطنين



رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، هم: أحمد محمد طه (25 عاما)، وعباس أحمد فريد (27 عاما) من بيت ريما بعد الاعتداء عليهما، وأحمد محمد العاصي، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة المقامة على مدخل القرية واحتجزوا عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأشارت إلى أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على أربعة مواطنين بالحجارة والضرب، قرب خربة أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

#رام الله

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