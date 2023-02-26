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الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)

الأحد 26 فبراير 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية قتلى عملية حوارة (صور)



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أسماء وصور المستوطنين اللذين قتلا بعملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، فيما يواصل جيش الاحتلال البحث عن المنفذ الذي انسحب من المكان بسلام.

وبحسب موقع "روتر" العبري، فإن المستوطنين القتيلين في عملية إطلاق النار بحوارة، هما الشقيقان (هيليل مناحيم، ويجال يعقوب ينيف).

وعُلم أن القتيلين هما من مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة كان العبرية أن أحد قتلى عملية حوارة جندي خدم في سلاح بحرية الاحتلال.

وبحسب القناة فإن المستوطنين لفظا أنفاسهما الأخيرة  خلال نقلهما للعلاج.

 

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مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس

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