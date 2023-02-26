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مستوطنون يشرعون بإقامة مسارات سياحية ومناطق ترفيهية جنوب بيت لحم

الأحد 26 فبراير 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يشرعون بإقامة مسارات سياحية ومناطق ترفيهية جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 شرع مستوطنون وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإقامة مسارات ومناطق ترفيهية على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.  

وأفاد الناشط أحمد صلاح لـ"وفا"، بأن مستوطنين شرعوا ببناء أساسات لجدران ومسارات سياحية ومناطق ترفيهية على أراض في منطقة "واد أبو بكير" في البلدة، تعود لمواطنين من عائلة موسى.  

وأضاف أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تعقيبا للقرار الذي صدر مؤخرا من الاحتلال الذي يقضي بإنشاء 433 وحدة استيطانية في تلك المنطقة، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، علما أن المنطقة مستهدفة، وشهدت قبل فترة توسيعا استيطانيا في أراضي "خلة الفحم".  

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#بيت لحم #اراضي الخضر

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