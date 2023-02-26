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الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم جنوب جنين

الأحد 26 فبراير 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم جنوب جنين



جنين/سما/

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعين من بلدة عرابة جنوب جنين، من استصلاح أرضهم، واستولت على جرافة وتسببت بإحراقها.

وذكر نائب رئيس بلدية عرابة فراس الحاج ، أن قوات الاحتلال استولت على جرافة من نوع كسارة متنقلة، أثناء عملها في أرض زراعية تعود للمواطن غسان يوسف العارضة، واحترقت الجرافة أثناء قيام الاحتلال بالاستيلاء عليها بعد انزلاقها في منطقة جبلية، وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قبل أيام قد منعت بلدية يعبد من شق طريق زراعي، واستولت على جرافة واحتجزت سائقها في "حي امريحة"، كما استولت على جرافة ثانية بالقرب من محطة محروقات، وقبل أسبوع منعت مواطنا من عرابة من استصلاح أرضه، وتحاول التضييق على المواطنين في المنطقة الواقعة شمال غرب بلدة يعبد.

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#الاحتلال #جنين

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