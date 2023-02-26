نابلس: إفشال عملية تزوير 8 أطنان مخللات منتهية الصلاحية

نابلس/سما/

أفشلت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وجهاز الأمن الوقائي، عملية تسويق نحو 8 أطنان مخللات مستوردة منتهية الصلاحية في محافظة نابلس.

وبين تقرير مشترك للاقتصاد ولجهاز الأمن الوقائي، اليوم الأحد، أنه بناءً على معلومات دقيقة وردت من الجهاز في نابلس، ضبطت طواقم الوزارة وبحضور الجهات الشريكة من الوزارة والضابطة الجمركية والأمن الوقائي الكمية المذكورة داخل المخزن، الذي كان تتم به بعملية إعادة تعبئتها تمهيدا لتسويقها من جديد.

وأشار التقرير، إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.