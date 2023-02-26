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الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة

الأحد 26 فبراير 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت بمكان عملية حوارة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى تواجدت في مكان تنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة بمدينة نابلس والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وذكر موقع 0404 العبري أن وزير المالية الإسرائيلي بتسليئل سموترتش مر من مكان عملية حوارة قبل دقيقتان من وقوعها.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على عملية حوارة قائلا: "أدعو رئيس الوزراء إلى إعادة الوفد الإسرائيلي من العقبة فورا، الهدوء لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، لنوصل لهم رسالة بأننا أصبنا بالجنون وسنجعلهم يرتدعون عن مهاجمتنا، سأطالب بانعقاد فوري للكالبينت لاتخاذ قرارات.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل" كان يمر من المكان وشاهد العملية.

وقال رئيس مستوطنة "بيت إيل" للصحيفة: "وقع إطلاق النار خلفي تمامًا وبدا الأمر مروعًا؛ إذ أنه كان من مسافة قريبة جدًا

وأضاف: "من المستحيل أن تقع مثل هذه الهجمات بسهولة وبإطلاق النار بحرية وفي وضح النهار؛ فهذا تهديد حقيقي للإسرائيليين.

وتابع: "كنت محاصرا من اليمين والشمال ولم أجد مخرجا؛ وحقًا كان الحدث مروعًا

#بتسلئيل سموتريتش #عملية حوارة

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