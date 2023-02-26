المالية بغزة تعلن بدء تسديد رسوم طلاب "الكلية العربية" من المستحقات

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل سيكون من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/02/26 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28.

وذكرت أن طلبة الدبلوم والبكالوريس المسجلين بالفصل الدراسي الثاني، سيستفيدون بمبلغ 400 شيكل، على أن يكون المستفيد (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت).

وللتسجيل اتبع الخطوات التالية: زيارة موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ثم الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية).أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.