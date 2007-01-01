أغرب الزيجات حول العالم

وكالات / سما /

الفستان الأبيض حلم كل فتاة تسعى لتحقيقه طوال حياتها العازبة، أو الرجل فيسعى للاستقرار وتكوين أسرة بها أطفال يحملون اسمه، كل هذا طبيعي وواقعي أن يحدث حول العالم، كله وليس في دول بعينها، وعلى الرغم من ذلك هناك حالات شاذة تختار الطريقة والشريك الخطأ الذي يكمل معه باقي حياتها، وبعضهم قد تعرضوا لأحد الصدمات أو الأزمات النفسية، وفقا لما نشرة موقع "listverse".

زواج مراهق من بقرة

أدعى مراهق يُدعى نغوران أليت، يبلغ من العمر 18 عاما، في جزيرة بالي، أنه عندما عشق تلك البقرة كان يراها امرأة جميلة، وعندما وقف أمام قضاة المحكمة قالوا إن "كل عقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، من المناسب أن يتزوج الصبي بالبقرة؛ وهذا ما كان يعتبره المجتمع فضيحة".

الزواج من برج إيفل

بعد علاقة عاطفية استمرت ثلاث سنوات، تزوجت إيريكا من برج إيفل، وذلك عام 2007، لا تزال اليوم متزوجة سعيدة، وقامت تلك الفتاة بتأسيس موقع على الإنترنت للآخرين الذين يشعرون بجاذبية الأشياء الجامدة، وهذا الزواج لا يعتبر العلاقة الأولى في حياتها، بل كانت قبل على علاقة قوية بالقوس الذي استخدمته للتنافس في الرماية، وكانت تسمية Lance.

الزواج من شاحنة

قامت هذه الفتاة التي تدعى ماريا جريفين من سان بيرنادينو بكاليفورنيا، بشراء سيارة فورد وتزوجتها في حفل زفاف جهزه أحد الأصدقاء لها، وبعد الزفاف ذهب الزوجان في شهر عسل إلى أحد المخيمات.

الزواج من جدار برلين

كانت براينر ماور أول شخص يتحدث علنًا عن حبها لجسم غير حي، وذلك عندما وقعت في حب جدار برلين لأول مرة عندما شاهدته على شاشة التلفزيون وكانت حينها طفلة، على مدار السنين زارت الجدار عدة مرات، وفي عام 1979 تزوجته، وعندما تم تدمير الجدار في عام 1989، وفي الوقت التي كانت ألمانيا تحتفل، حزنت السيدة براينر ماور على زوجها واحتفظت بنماذج الجدار في حالته الأصلية في منزلها لتكريمه.