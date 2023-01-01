رجل يبني منزلًا على هيئة شجرة من حاويات الشحن

وكالات / سما /

قام رجل من تكساس ببناء منزل على شكل شجرة مكون من ستة طوابق باستخدام أربع حاويات شحن، ثم عرضه للإيجار على أحد المواقع المتخصصة لإيجار العقارات مقابل 330 دولارًا في الليلة.

وحسب ما نشر موقعه " ديلي ميل" أمضى ستيف تيلور، المهندس الذي يعيش في لادونيا، عامًا ونصف في بناء منزل الشجرة الذي تبلغ مساحته 1400 قدم مربع والذي أطلق عليه اسم "القلعة الهوائية"، والمنزل مستوحى من حاويات الشحن التي تستخدمها عائلته في مزرعتهم ، قام ببناء منزل الشجرة للاستخدام الشخصي ثم قرر تحويله إلى عمل تجاري.

تفاصيل منزل الشجرة من الداخل

ويحتوي منزل الشجرة، الذي يضم غرفتي نوم وحمام واحد وخمس شرفات ومطبخ كامل وحوض استحمام ساخن، و جميع وسائل الراحة في المنزل والعديد منها موجود فقط في أحلامك.

وكتب تايلور على موقعه على الإنترنت أنه خطرت له فكرة بدء عمل منزل شجرة بعد أن قام ببناء منزل شجرة من طابقين بمساحة 1400 قدم مربع للاستخدام الشخصي، وقال تايلور لـ Insider: "لدينا منزل شجرة شخصي بنيناه - إنه منزل شجرة تقليدي تدعمه أربع أشجار".

وأضاف "في الواقع لم ننتهي من ذلك بعد لأن هذا العقار أصبح متاحًا. لذا فقد صرفت انتباهي نوعًا ما عن منزل الشجرة الخاص بي لبدء عمل منزل الشجرة هذا..ويعتقد الناس أنه على نطاق صغير..ولكن عندما أقول إنها غرفة نوم واحدة وحمام واحد وغرفة معيشة بمساحة 400 قدم مربع وحوض استحمام ساخن ومطبخ كامل ، فهذا نوع من يفاجئ الناس."

يحتوي منزل الشجرة على تصميم داخلي على طراز مزرعة حديثة، ونوافذ بطول 20 قدمًا، وشرفة بجوار المطبخ و "عش الغراب 50 قدمًا مبنى في الهواء" ، ومنزل الشجرة الذي يبلغ إرتفاعه 85 درجة بما في ذلك الدرج الحلزوني الذي يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا في الهواء الطلق لا يزال آمنًا في الرياح العاتية.

وقال تايلور: "بيت الشجرة هذا ملحوم على الأرض ، حتى 150 ألف رطل من الخرسانة ..سأشعر بأمان في بيت الشجرة أكثر مما أشعر به في منزلنا في حالة الرياح العاتية."، وأوضح تايلور أن "الطبيعة" الفريدة لمنزل الشجرة ستجعل تجربة لا تُنسى.

كما كشف تايلور على موقعه عن مصدر إلهام لاسم منزله الأول على الشجرة، وكتب: "عندما كان يحلم في المزرعة كطفل حول مستقبله كمهندس، سأله والده عما إذا كان يقوم ببناء القلاع الجوية..فتحولت أحلام اليقظة لأحلام تنبض بالحياة مع منزل الشجرة الذي يوفر مساحة ووسائل راحة أكثر بكثير مما نراه في معظم الأحلام."