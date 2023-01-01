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ما هو مرض الخرف الجبهي الصدغي؟ تفاصيل

الأحد 26 فبراير 2023 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو مرض الخرف الجبهي الصدغي؟ تفاصيل



وكالات / سما /

الخرف الجبهي الصدغي يعد من انواع الخرف التي يجب التعرف علي أعراضها وطرق الوقاية منها تجنب الإصابة بها، والحماية منها، ومهذا ما سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “indiatoday-”. 

 ما هو الخرف الجبهي الصدري؟

يشمل الخرف الجبهي الصدغي  مجموعة من اضطرابات الدماغ التي تؤثر على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ أي للمخ، و في هذا النوع من الحالات ، هناك أجزاء من هذه المناطق في الدماغ تبدأ في الانكماش والضمور.

ويواجه بعض الأشخاص تغييرات جذرية في شخصياتهم ، بل ويصبحون غير لائقين اجتماعيًا من خلال إظهار سلوك متهور أو غير مبالٍ عاطفياً. يفقد الآخرون القدرة على استخدام اللغة بشكل صحيح .

ما هي أعراض الخرف الجبهي؟

في حين أن سبب في هذا المرض غير معروف ، فإن أعراض الحالة تشمل التعرق ، والسرقة كجزء من التغيير السلوكي ، وزيادة الاهتمام بالجنس ، وتدهور النظافة الشخصية ،  وقلة التعاطف ، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية العادية ، وفقدان الطاقة والتحفيز ، والكلام الأقل تواتراً ، والتشتت ، وصعوبة التخطيط والتنظيم ، وتغيير المزاج المتكرر والإثارة.

هل يوجد علاج للخرف الجبهي؟

حاليًا ، لا توجد علاجات متاحة لـ هذا المرض ولعلاج أو إبطاء تقدمه، ومع ذلك ، يصف العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية الأدوية لعلاج الأعراض. يمكن أن تساعد مضادات الاكتئاب في مشاكل القلق والتحكم في سلوك الوسواس القهري و يمكن أن يساعد الطب المضاد للذهان في تقليل الطبيعة غير العقلانية.

يساعد أخصائيو الأمراض والمعالجون المهنيون في تعديل الكلام. 

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