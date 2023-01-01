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ميتا تطرح لغة جديدة للذكاء الاصطناعى

الأحد 26 فبراير 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميتا تطرح لغة جديدة للذكاء الاصطناعى



وكالات / سما /

انضمت Meta إلي سباق الذكاء الاصطناعي، بإصدار نموذج لغوي  للباحثين حسبما نقلت CNBC، وقال رئيس الشركة مارك زوكربيرج، إن النموذج يدعى LLaMA ويستهدف مساعدة العلماء والمهندسين على اكتشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإجابة على الأسئلة واختصار الوثائق، والنموذج اللغوي من Meta هو من تطوير فريق Fundamental AI Research بالشركة.

وصرح زوكربيرج بأن LLaMA قد يتمكن في مراحل متقدمة من حل المسائل الرياضية أو إجراء أبحاث علمية.

وأضاف: أظهر LLaMA إشارات واعدة عديدة بشأن تكوين نص، وإجراء محادثات واختصار نص مكتوب، والمزيد من المهام المعقدة مثل حل النظريات الرياضية.

وشددت Meta على أن نموذجها اللغوي يتميز عن نماذج المنافسين.

وتؤكد الشركة المالكة لـ Facebook أن LLaMA سيأتي بأحجام عديدة، مشيرة إلى أن نموذجها ليس نظاماً يتحدث له أي شخص لكنه أداة بحث لمساعدة الخبراء.

وأوضحت Meta أنه لن يسمح باستخدام الأداة للأغراض التجارية، لكن المجموعات مثل الجامعات والمنظمات غير الحكومية سيكون بإمكانها الوصول له.

وأشارت Meta إلى أنه لا يزال هناك الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لمعالجة مخاطر التحيز والتعليقات السامة في نماذج اللغة الكبيرة.

ويشهد سباق تطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي منافسة محتدمة، ما بين Google عبر LaMDA  ومايكروسوفت من خلال محرم البحث "بينج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

#الذكاء الاصطناعي #ميتا #لغة

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