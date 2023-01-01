  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف أراضي في قرية شوفة جنوب طولكرم

الأحد 26 فبراير 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، الواقعة في منطقة جبل "المرابيع" جنوب القرية.

وقال المزارع تحسين حامد ، إنهم تفاجأوا صباح اليوم، بآليات ثقيلة بحراسة قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تتمركز في المنطقة المذكورة، وشرعت بأعمال الحفر والتجريف.

وأعرب عن خشيته بأن تكون هذه الأعمال مقدمة لإقامة معسكر احتلالي، ما يعني تضييق الخناق على أهالي القرية، والحيلولة دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، ومنع التواصل مع القرى والبلدات المجاورة، خاصة قرى الراس، وكفر صور، وسفارين، وشوفة، وحتى حدود الطيبة في أراضي 1948.

#طولكرم #الاحتلال #قرية شوفة #المرابيع

الأكثر قراءة اليوم

مصدر أردني يكذب ما يتداوله الاعلام العبري حول هدف قمة العقبة.. قيادي بحماس: هذه هي الحقيقة..

السعودية تفرج عن دفعة جديدة من "معتقلي حماس"

الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة.. مسؤول: لن نوقف الاقتحامات بالضفة

غزة: رسم جمركي يدفع محلات الملابس إلى إضراب جزئي.. و"الاقتصاد" توضح

مستشفى بلندن يزيل معرض رسومات لأطفال من غزة

صحيفة: "قمة العقبة الأمنية" بروح "شرم الشيخ".. الجنرال "فينزل" بدل "دايتون"

عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نابلس

يديعوت تكشف : هذا ما ستطلبه السلطة في اجتماع العقبة.. مسؤول إسرائيلي: سنقلص نشاطاتنا بالضفة

اردن

اسمها في واشنطن “قمّة خفض التصعيد” .. خفايا جديدة بخصوص”لقاء العقبة”

فتح تكشف تفاصيل "قمة العقبة" وحماس تستنكر

20230226102734

"انطلاق قمة العقبة الأمنية" : مباحثات تشمل ملفات سياسية وعسكرية

السلطة تؤكد مشاركة وفد فلسطيني "رفيع المستوى" في اجتماع العقبة اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية