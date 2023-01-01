الاحتلال يجرف أراضي في قرية شوفة جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، الواقعة في منطقة جبل "المرابيع" جنوب القرية.

وقال المزارع تحسين حامد ، إنهم تفاجأوا صباح اليوم، بآليات ثقيلة بحراسة قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تتمركز في المنطقة المذكورة، وشرعت بأعمال الحفر والتجريف.

وأعرب عن خشيته بأن تكون هذه الأعمال مقدمة لإقامة معسكر احتلالي، ما يعني تضييق الخناق على أهالي القرية، والحيلولة دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، ومنع التواصل مع القرى والبلدات المجاورة، خاصة قرى الراس، وكفر صور، وسفارين، وشوفة، وحتى حدود الطيبة في أراضي 1948.