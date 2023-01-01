الاحتلال يداهم منازل أسير محررين في سلوان

القدس المحتلة / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منازل عدد من الأسرى المحررين في القدس.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمن منزل الأسير المحرر صهيب الأعور، بحي عين اللوزة في بلدة سلوان، في القدس المحتلة، واحتجزت والده ووالدته في إحدى غرف المنزل، وعاثت خرابا فيه، بذريعة البحث عن أموال.

كما اقتحمت منزل الأسيرين سعود عليان ومنصور العباسي في بلدة سلوان، واستولت على مقتنيات شخصية وجحزت على الحساب البنكي للأسير المحرر عليان، والذي يحتوي على مبلغ مالي قدره 30 ألف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال، قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

يشار إلى أن سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، ومحررين وعائلاتهم، عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية، ومصاغ ذهبي من منازلهم.