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الجميع يخشى انتفاضة ثالثة

يديعوت تكشف : هذا ما ستطلبه السلطة في اجتماع العقبة.. مسؤول إسرائيلي: سنقلص نشاطاتنا بالضفة

الأحد 26 فبراير 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف : هذا ما ستطلبه السلطة في اجتماع العقبة.. مسؤول إسرائيلي: سنقلص نشاطاتنا بالضفة



القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأحد، إن قوات الجيش ستقلص نشاطاتها في الضفة الغربية إلى الحد الأدنى ووفق الضرورة المطلوبة.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية، عن المصدر قوله، إن عمليات الجيش الإسرائيلي ستقتصر على مواجهة تحذيرات ملموسة من قنابل موقوتة أو مسلحو يعتزمون تنفيذ هجمات على الفور.

وقال المصدر: "هناك نية لمنح الأجهزة الأمنية الفلسطينية الفرصة للقيام باعتقالات مستقلة كما كان الحال في الماضي". وفق قوله.

فيما نقلت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر اليوم، عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي يمثل رئيس حكومته بنيامين نتنياهو في قمة "العقبة"، بأنه ستكون هناك مباحثات مع الأميركيين عن كيفية خلق أجواء جديدة من خلال وقف خطوات أحادية الجانب نفذت في الأشهر الأخيرة، ونحن مستعدون لذلك. كما قال.

بينما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن شخصية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله إنه يجب على الإدارة الأميركية أخذ دورها في المنطقة.

ووفقًا للصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية، ستطلب خلال القمة بالأردن، أن يتم تزويدها بالأموال لتجنيد مزيد من عناصر الأمن، ولتحسين الوضع الاقتصادي للسكان، وفق زعم الصحيفة العبرية.

وفي سياق متصل ذكر مصدر فلسطيني مطلع انه سوف يتم مطالبة الاحتلال بوقف اقتطاع اموال الضرائب الفلسطينية .

كما كما ستطالب بوقف الانتهاكات في القدس والمسجد الاقصى ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية.

وتضيف: "كل الأطراف بما فيها إسرائيل، والسلطة، والدول الوسيطة، تخشى من تصعيد مفاجيء يتحول إلى انتفاضة ثالثة خاصة خلال شهر رمضان".

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