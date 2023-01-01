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ولايتي يُهاتف النخالة ويؤكد على تأييد إيران لجهاد ومقاومة الفلسطينيين

الأحد 26 فبراير 2023 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولايتي يُهاتف النخالة ويؤكد على تأييد إيران لجهاد ومقاومة الفلسطينيين



بيروت / وكالات/

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً من الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامي السيد علي خامنئي.

وأعرب الدكتور ولايتي عن تأييد الجمهورية الإسلامية لجهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني، مباركاً وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

من جهته أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، على تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة مقاومة الاحتلال، معبراً عن اعتزازه بشجاعة المقاتلين وما يسجلونه في الميدان من تضحيات وبطولات نادرة في التصدي لجنود الاحتلال وجيشه المدجج بمختلف الأسلحة.

وقال إن شجاعة المقاتلين في الميدان والتفاف الشعب الفلسطيني حولهم هو أكبر دليل على أن شعبنا لن ينكسر ولن يتراجع وسيستمر بالمقاومة حتى تحرير القدس وفلسطين.

وشدد على موقف المقاومة الرافض لما يجري في مؤتمر العقبة الذي يستهدف حق شعبنا في المقاومة ومحاربة المجاهدين.

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