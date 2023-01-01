الرئاسة في بيان رسمي : "لقاء العقبة" سيؤكد على التزامنا بالشرعية الدولية

رام الله/ سما/

أصدرت الرئاسة الفلسطينية تصريحا صحفيا حول مشاركة وفد في لقاء العقبة يوم الأحد، قالت فيه:

يشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى يوم الاحد، في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الاردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها، إن الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.