صدام بين "الشاباك "و"بن غفير" بسبب والسبب منزل الشهيد قراقع

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، الأحد، أن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، أمر الشرطة في القدس بعدم الانصياع لأوامر جهاز الأمن العام "الشاباك"، بإزالة "الختم/ الإغلاق" عن منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة، فإن مسؤولو جهاز الشاباك اتصلوا بشرطة القدس وطلبوا منهم القيام بهذه الخطوة، لأن المنزل الذي يعيش فيه كان مستأجرًا، كما أنه لا يوجد مبرر لمعاقبة عائلته خاصة وأنها لم تكن تعلم بنواياه، إلا أن بن غفير أمر الشرطة بعدم الانصياع لتلك الأوامر بحجة أن عائلته كانت على علم بنيته ويستحقون العقاب.

وكان قراقع نفذ عملية دهس عند مفترق حي راموت الاستيطاني ما أدى لمقتل 3 مستوطنين.