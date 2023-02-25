  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صدام بين "الشاباك "و"بن غفير" بسبب والسبب منزل الشهيد قراقع

الأحد 26 فبراير 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدام بين "الشاباك "و"بن غفير" بسبب والسبب منزل الشهيد قراقع



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 12 العبرية، الأحد، أن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، أمر الشرطة في القدس بعدم الانصياع لأوامر جهاز الأمن العام "الشاباك"، بإزالة "الختم/ الإغلاق" عن منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة، فإن مسؤولو جهاز الشاباك اتصلوا بشرطة القدس وطلبوا منهم القيام بهذه الخطوة، لأن المنزل الذي يعيش فيه كان مستأجرًا، كما أنه لا يوجد مبرر لمعاقبة عائلته خاصة وأنها لم تكن تعلم بنواياه، إلا أن بن غفير أمر الشرطة بعدم الانصياع لتلك الأوامر بحجة أن عائلته كانت على علم بنيته ويستحقون العقاب.

وكان قراقع نفذ عملية دهس عند مفترق حي راموت الاستيطاني ما أدى لمقتل 3 مستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة.. مسؤول: لن نوقف الاقتحامات بالضفة

غزة: رسم جمركي يدفع محلات الملابس إلى إضراب جزئي.. و"الاقتصاد" توضح

صحيفة: "قمة العقبة الأمنية" بروح "شرم الشيخ".. الجنرال "فينزل" بدل "دايتون"

عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو)

استطلاع: الليكود ينهار والشرخ سيتسع.. هذا هو الكاسب الأكبر

مصر: ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى السجن (فيديو)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اردن

اسمها في واشنطن “قمّة خفض التصعيد” .. خفايا جديدة بخصوص”لقاء العقبة”

فتح تكشف تفاصيل "قمة العقبة" وحماس تستنكر

20230226102734

"انطلاق قمة العقبة الأمنية" : مباحثات تشمل ملفات سياسية وعسكرية

السلطة تؤكد مشاركة وفد فلسطيني "رفيع المستوى" في اجتماع العقبة اليوم

photo_2023-02-25_20-47-20

صحيفة تكشف عن مشاركة دولة جديدة في قمة العقبة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية