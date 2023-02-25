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الشيخ خضر عدنان يدخل يومه الـ22 في إضرابه عن الطعام

الأحد 26 فبراير 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

يواصل الشيخ خضر عدنان محمد موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد ، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال22 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، إن الأسير عدنان ما زال يقبع حَالِيًّا في زنازين معتقل الجلمة ويعاني من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

وأرسل الشيخ المجاهد خضر عدنان تعازيه لأهلنا في محافظة نابلس في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها مساء اليوم، قائلًا: "يا أهلي في جبل النار، يا عاصمة الضفة، أهل الشهداء والأسرى الأقرب على قلبي, فداكم أرواحنا وأموالنا وأهلونا، وعوضكم الله صبرًا وخيرًا وذخرًا في الدارين. إن من قضوا من أحبابكم على يد قتلة الأنبياء والرسل هم الباقون والخالدون: "وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ"، نحن على ثقة بوعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين".

وأيضاً في ذات السياق في رسالته، مضيفًا: "إن هذه المجزرة التي طالت الطفل والشيخ والشاب لتجعل كل التأكيد أن هذا العدو متعطش للدم ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة، ويؤكد الحقيقة القرآنية بقتلهم الأنبياء والرسل, دعواتي لكم ومحبتي لكم، وأعظم الله أجركم فقدًا، وتهانينا لكم شهادة".

#خضر عدنان #اضراب عن الطعام

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