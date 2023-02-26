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فيديو.. تعادل قاتل للشجاعية أمام اتحاد خانيونس

الأحد 26 فبراير 2023 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تعادل قاتل للشجاعية أمام اتحاد خانيونس



غزة / سما /

تعادل فريق اتحاد الشجاعية "المنطار" مع مضيفه اتحاد خانيونس "الطواحين" (2-2)، في افتتاح منافسات الأسبوع 20 من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم موسى حرارة لـ"المنطار" في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل راغب فارس لـ"الطواحين" بالدقيقة 69، ثم وضع زميله يوسف لولو الفريق في المقدمة عند الدقيقة 90.

ولكن يسار الصباحين ردّ سريعا بهدف التعادل لـ"المنطار" في الدقيقة 91، ليحصد اتحاد الشجاعية النقطة 40 في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب رفح، بينما وصل رصيد "الطواحين" إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

#اتحاد الشجاعية #اتحاد خانيونس #دوري الممتازة

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