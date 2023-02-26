5 مواجهات حاسمة للمنافسة والهبوط في الممتازة

غزة / سما /

تتواصل منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز ب5 مباريات قد تكون حاسمة لدرجة كبيرة على صعيد المنافسة على اللقب والهبوط.

خدمات رفح × غزة الرياضي

يدخل خدمات رفح مواجهة ضيفه غزة الرياضي بهدف تحقيق الفوز والتعافي من الخسارة التي تلقاها من الشجاعية الجولة الماضية من أجل ضمان الحفاظ على فارق النقاط مع شباب رفح قبل المواجهة المباشرة معه في الجولة القادمة.

ويسعى غزة الرياضي للعودة بنتيجة إيجابية تعطيه الراحة من تعقيد حسابات الهبوط والمركز المتأخرة على جدول الترتيب.

اتحاد بيت حانون × شباب رفح

مهمة أخرى لتعويض تعادلات الجولة الماضية في مواجهة بين اتحاد بيت حانون وشباب رفح، الأول يسعى للابتعاد عن حسابات الهبوط، والضيف الأزرق لا بديل له سوى الفوز من أجل استمرار منافسته لجاره الخدمات على اللقب قبل المواجهة المشتركة بينهما الجولة القادمة.

شباب خانيونس × شباب الزوايدة

على ملعب خانيونس يستضيف النشامى شباب الزوايدة أحد المنافسين على الهبوط في مواجهة غاية في الأهمية للفريقين ويمكن أن تحدد نتيجتها مصير أحد الفريقين بالابتعاد عن حسابات الهبوط أو تعقيد موقفه في صراع الهروب، لكن خبرة شباب خانيونس قد ترجح كفته لأن تكون النتيجة في صالحه.

الصداقة × خدمات النصيرات

مواجهة ثقيلة ستكون على ملعب اليرموك يستضيف فيها الصداقة فريق خدمات النصيرات الساعي لتحقيق الفوز فقط من أجل تعزيز فرص البقاء مستفيداً من عدم أهمية نتيجة المباراة للصداقة الذي يبتعد عن المنافسة والهبوط.

الهلال × شباب جباليا

وفي مباراة هامشية على ملعب فلسطين يلتقي الهلال مع شباب جباليا لن تؤثر نتيحتها عل صراع الهبوط أو المنافسة، في ظل صعي الفريقين لتحسين مكانتهما على جدول الترتيب، ومحاولة تجريب لاعبين جدد استعدادًا لموسم قادم في الممتازة.

جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل خوض المبارايات