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الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا جنوب الخليل

الأحد 26 فبراير 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي في منطقة بيرين شرق يطا بهدف التوسع الاستيطاني.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، إن آليات الاحتلال جرفت أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية "مكسبي زيف" المقامة على اراضي المواطنين في منطقة بيرين شمال شرق يطا، تعود ملكيتها لعائلة برقان، بهدف التوسع الاستيطاني.

يذكر أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم في تلك المنطقة، وتشدد من اجراءاتها ضدهم، وذلك بهدف تهجيرهم من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

#الخليل #الاحتلال

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