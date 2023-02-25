هاتريك جديد من رونالدو يقود النصر للانفراد بصدارة الدوري السعودي

وكالات / سما /

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز مستحق على مستضيفه ضمك 3-0، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز النجم البرتغالي ثلاثة أهداف "هاتريك"، خلال المباراة وذلك في الدقائق (18) من ركلة جزاء، و(23)، و(44).

ورفع رنالدو، الذي انضم للنصر مطلع كانون الثاني / يناير الماضي، رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري وبات على بعد خمسة أهداف فقط من متصدر قائمة الهدافين، زميله في الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وبهذا الفوز الثمين، انفرد النصر بصدارة الدوري إذ رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاتحاد الوصيف، وب 3 نقاط عن الشباب ثالث الترتيب. فيما تجمد رصيد فريق ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.