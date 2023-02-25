  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هاتريك جديد من رونالدو يقود النصر للانفراد بصدارة الدوري السعودي

الأحد 26 فبراير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاتريك جديد من رونالدو يقود النصر للانفراد بصدارة الدوري السعودي



وكالات / سما /

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز مستحق على مستضيفه ضمك 3-0، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز النجم البرتغالي ثلاثة أهداف "هاتريك"، خلال المباراة وذلك في الدقائق (18) من ركلة جزاء، و(23)، و(44).

ورفع رنالدو، الذي انضم للنصر مطلع  كانون الثاني / يناير الماضي، رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري وبات على بعد خمسة أهداف فقط من متصدر  قائمة الهدافين، زميله في الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وبهذا الفوز الثمين، انفرد النصر بصدارة الدوري إذ رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاتحاد الوصيف، وب 3 نقاط عن الشباب ثالث الترتيب. فيما تجمد رصيد فريق ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع. 

 
#هاتريك #كريستيانو رونالدو #الدوري السعودي #النصر السعودي #ضمك

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة.. مسؤول: لن نوقف الاقتحامات بالضفة

غزة: رسم جمركي يدفع محلات الملابس إلى إضراب جزئي.. و"الاقتصاد" توضح

صحيفة: "قمة العقبة الأمنية" بروح "شرم الشيخ".. الجنرال "فينزل" بدل "دايتون"

عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو)

استطلاع: الليكود ينهار والشرخ سيتسع.. هذا هو الكاسب الأكبر

مصر: ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى السجن (فيديو)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

20230226102734

"انطلاق قمة العقبة الأمنية" : مباحثات تشمل ملفات سياسية وعسكرية

السلطة تؤكد مشاركة وفد فلسطيني "رفيع المستوى" في اجتماع العقبة اليوم

photo_2023-02-25_20-47-20

صحيفة تكشف عن مشاركة دولة جديدة في قمة العقبة

nab1-730x438

مصدر أردني يكذب ما يتداوله الاعلام العبري حول هدف قمة العقبة.. قيادي بحماس: هذه هي الحقيقة..

photo_2023-02-25_19-30-46

فصائل المقاومة بجنين: لقاء العقبة يمنح الاحتلال فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية