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فيديو.. ريال مدريد يتعثر في الديربي أمام أتلتيكو مدريد

الأحد 26 فبراير 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يتعثر في الديربي أمام أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

تعثر فريق ريال مدريد في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفوت الريال على نفسه فرصة تقليص الفارق مع المتصدر، برشلونة، إلى خمس نقاط، ليبقى الفارق عند 7 نقاط، ويصبح مرشحاً للزيادة إلى عشرة نقاط حال فوز البارسا على ألميريا، مساء أمس الأحد.

النادي الملكي حاول الوصول لشباك ضيفه في الشوط الأول، وسط محاولات في الجهة المقابلة من كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على كلا المرميين، لكن الأمور مستقرة حتى تعرض الأتليتي لنقص عددي بطرد أنخيل كوريا بورقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

ورغم الطرد، تمكن الأتليتي من تسجيل هدف فض عذرية الشباك عند الدقيقة 78 بضربة رأسية من خوسي ماريا خيمينيز، لكن اللاعب الشاب ألفارو رودريجيز أنقذ الريال من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85.

نقطة ترفع رصيد الريال للرقم 52، في المركز الثاني، بينما يصل الأتليتي للنقطة 42، في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الليجا.

#ريال مدريد #أتلتيكو مدريد #الديربي #الدوري الاسباني

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